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10 Май 2017 г.

В финале Лиги чемпионов сыграют "Ювентус" и "Реал"

Счет первого матча "Реала" с "Атлетико" на "Сантьяго Бернабеу" ( 3:0 ), казалось, не оставлял "матрасникам" никаких шансов. Слова их главного тренера Диего Симеоне перед встречей, что его команда будет биться до конца, воспринимались, скорее, как должное. Не мог ведь аргентинец публично признаться: "Реал" вышел в финал, он сильнее нас.

rg 22:49:00 CEST

"Реал" второй год подряд становится финалистом Лиги чемпионов

life 23:11:00 CEST

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