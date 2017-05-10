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10 Май 2017 г.
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В финале Лиги чемпионов сыграют "Ювентус" и "Реал"
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Счет первого матча "Реала" с "Атлетико" на "Сантьяго Бернабеу" ( 3:0 ), казалось, не оставлял "матрасникам" никаких шансов. Слова их главного тренера Диего Симеоне перед встречей, что его команда будет биться до конца, воспринимались, скорее, как должное. Не мог ведь аргентинец публично признаться: "Реал" вышел в финал, он сильнее нас.
rg 22:49:00 CEST
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