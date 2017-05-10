Счет первого матча "Реала" с "Атлетико" на "Сантьяго Бернабеу" ( 3:0 ), казалось, не оставлял "матрасникам" никаких шансов. Слова их главного тренера Диего Симеоне перед встречей, что его команда будет биться до конца, воспринимались, скорее, как должное. Не мог ведь аргентинец публично признаться: "Реал" вышел в финал, он сильнее нас. rg 22:49:00 CEST