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10 Май 2017 г.

Постпред Украины при ООН обвинил Россию в создании «пояса нестабильности»

Москва создает пояс нестабильности у своих границ, чтобы держать соседние страны в своей орбите и препятствовать их интеграции с Европейским союзом. С таким заявлением на заседании Совета Безопасности ООН выступил постпред Украины Владимир Ельченко. Он призвал ООН и Евросоюз активно работать над....

rbc 10:57:00 CEST

В орбите Москвы: украинский дипломат жестко выступил на Совбезе ООН

obozrevatel 6:08:00 CEST

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