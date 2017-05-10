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10 Май 2017 г.
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Постпред Украины при ООН обвинил Россию в создании «пояса нестабильности»
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Москва создает пояс нестабильности у своих границ, чтобы держать соседние страны в своей орбите и препятствовать их интеграции с Европейским союзом. С таким заявлением на заседании Совета Безопасности ООН выступил постпред Украины Владимир Ельченко. Он призвал ООН и Евросоюз активно работать над....
rbc 10:57:00 CEST
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