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10 Май 2017 г.

Суд вернул "Роснефти" иск к АФК "Система" на сумму 106,6 млрд рублей

время публикации: 10 мая 2017 г., 18:15 | последнее обновление: 10 мая 2017 г., 18:37. российских нефтяных компаний "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" на сумму в 106,6 млрд рублей, поданный в Арбитражный суд Москвы, был возвращен заявителям. В базе данных арбитража в среду, 10 мая, поступило определение "О возвращении искового заявления".

newsru 18:58:00 CEST

Суд вернул иск «Роснефти» к «Системе» на 106 млрд руб.

rbc 16:32:00 CEST

Акции "Системы" выросли в начале торгов на 10% в рамках коррекции после обвала

interfax-ru 10:09:00 CEST

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