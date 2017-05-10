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10 Май 2017 г.
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Суд вернул "Роснефти" иск к АФК "Система" на сумму 106,6 млрд рублей
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время публикации: 10 мая 2017 г., 18:15 | последнее обновление: 10 мая 2017 г., 18:37. российских нефтяных компаний "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" на сумму в 106,6 млрд рублей, поданный в Арбитражный суд Москвы, был возвращен заявителям. В базе данных арбитража в среду, 10 мая, поступило определение "О возвращении искового заявления".
newsru 18:58:00 CEST
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