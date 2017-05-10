время публикации: 10 мая 2017 г., 18:15 | последнее обновление: 10 мая 2017 г., 18:37. российских нефтяных компаний "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" на сумму в 106,6 млрд рублей, поданный в Арбитражный суд Москвы, был возвращен заявителям. В базе данных арбитража в среду, 10 мая, поступило определение "О возвращении искового заявления". newsru 18:58:00 CEST