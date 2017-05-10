Медведев призвал довести МРОТ до уровня прожиточного минимума за два года Глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что в ближайшие два года необходимо довести минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Об это премьер сказал на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы ЕР. — Поэтапно увеличивается минимальный размер оплаты труда. life 18:34:00 CEST Правительство в ближайшие два года доведет МРОТ до уровня прожиточного минимума kommersant 17:10:00 CEST