Госдепартамент США заплатит десять миллионов долларов за информацию о главаре террористической группировки "Джебхат ан-нусра"* Абу Мухаммаде аль-Джулани. Об этом сообщается в заявлении ведомства, передаёт " Вознаграждение объявлено в рамках программы "Награда за правосудие", которая запущена ещё в 1984 году. life 17:41:00 CEST