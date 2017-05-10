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10 Май 2017 г.

Госдеп пообещал 10 миллионов долларов за информацию о главаре "Ан-Нусры"

Госдепартамент США заплатит десять миллионов долларов за информацию о главаре террористической группировки "Джебхат ан-нусра"* Абу Мухаммаде аль-Джулани. Об этом сообщается в заявлении ведомства, передаёт " Вознаграждение объявлено в рамках программы "Награда за правосудие", которая запущена ещё в 1984 году.

life 17:41:00 CEST

США заплатят 10 миллионов долларов за информацию о главаре "Джебхат ан-Нусры"

vesti 18:21:00 CEST

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