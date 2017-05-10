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10 Май 2017 г.
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Писатель Сергей Лукьяненко попал в списки «Миротворца»
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Российский писатель Сергей Лукьяненко включен в базу украинского ресурса Миротворец. Сайт назвал литератора украинофобом, провокатором, а также обвинил в нарушении украинского законодательства в связи с посещением Крыма. Наряду с этим ресурс опубликовал высказывания писателя относительно ситуации на Украине и военного конфликта на Донбассе.
km 20:03:00 CEST
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