Российский писатель Сергей Лукьяненко включен в базу украинского ресурса Миротворец. Сайт назвал литератора украинофобом, провокатором, а также обвинил в нарушении украинского законодательства в связи с посещением Крыма. Наряду с этим ресурс опубликовал высказывания писателя относительно ситуации на Украине и военного конфликта на Донбассе. km 20:03:00 CEST