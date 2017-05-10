В этом году в шествии «Бессмертный полк» приняли участие более 12 млн человек по всей России. Для акции «Бессмертный полк» не требуется проводить какие-либо дополнительные организационные действия. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что на акцию «сгоняют школьников». izvestia-ru 14:36:00 CEST