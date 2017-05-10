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10 Май 2017 г.

Песков: акции «Бессмертный полк» не нужна дополнительная популяризация

В этом году в шествии «Бессмертный полк» приняли участие более 12 млн человек по всей России. Для акции «Бессмертный полк» не требуется проводить какие-либо дополнительные организационные действия. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что на акцию «сгоняют школьников».

izvestia-ru 14:36:00 CEST

Жители столицы вышли на акцию памяти "Бессмертный полк"

interfax-ru 5:09:00 CEST

10.05.2017 01:05 : По всей России в акции «Бессмертный полк» приняли участие почти 8 млн человек.

echomsk 0:57:00 CEST

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