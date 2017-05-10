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10 Май 2017 г.
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Лавров назвал "вакханалией" попытки приписать РФ вмешательство в выборы США
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ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров, Анатолий Бочинин/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал говорить о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы, назвав раздуваемый на эту тему скандал "вакханалией". Это высказывание прозвучало на пресс-конференции в Вашингтоне....
itartass_ru 18:45:00 CEST
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