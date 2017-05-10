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10 Май 2017 г.

Лавров назвал "вакханалией" попытки приписать РФ вмешательство в выборы США

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров, Анатолий Бочинин/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал говорить о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы, назвав раздуваемый на эту тему скандал "вакханалией". Это высказывание прозвучало на пресс-конференции в Вашингтоне....

itartass_ru 18:45:00 CEST

Лавров назвал отличие диалога с США при Трампе от времен Обамы

vz 19:16:00 CEST

В Вашингтоне начались переговоры Лаврова и Тиллерсона

kp 15:18:00 CEST

10.05.2017 07:04 : Дональд Трамп примет в Белом доме Сергея Лаврова

echomsk 6:41:00 CEST

Сергей Лавров начал встречу с Дональдом Трампом

rbc 17:22:00 CEST

Лавров шутит перед встречей с Трампом

gazeta-ru 17:17:00 CEST

Встреча Трампа и Лаврова длилась 40 минут

charter97 19:05:00 CEST

Песков назвал темы переговоров Лаврова и Трампа

kp 17:33:00 CEST

Песков раскрыл тему предстоящих переговоров Лаврова и Трампа

rg 14:14:00 CEST

Президент США Д.Трамп и глава МИД РФ С. Лавров встретятся в Белом доме Из расписания Трампа следует, что он примет Лаврова после его переговоров с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, встреча состоится в Овальном кабинете Белого дома.

panorama-am-ru 8:32:00 CEST

Вечером 10 мая Трамп встретится с Лавровым в Белом доме

naviny 12:08:00 CEST

Первый контакт: чем завершилась встреча Лаврова с Трампом

rbc 21:22:00 CEST

Трамп и Лавров встретились в Овальном кабинете Белого дома 10.05.2017 Дональд Трамп и Сергей Лавров позитивно оценили результаты переговоров в Белом Доме в Вашингтоне. Трамп назвал состоявшуюся встречу "очень, очень хорошей" и обещал прогресс в деле урегулирования в Сирии.

deutschewelle-ru 20:51:00 CEST

Президент США Трамп: "встреча с Лавровым прошла очень хорошо"

svobodanews 19:34:00 CEST

Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом

novayagazeta 20:07:00 CEST

В Совфеде прокомментировали переговоры Трампа и Лаврова

lenta 19:24:00 CEST

Авария с автобусом в Китае: погибли 11 детей, выжил только учитель

panorama-am-ru 11:55:00 CEST

МИД РФ: Трамп принимает Лаврова в Белом доме

izvestia-ru 17:29:00 CEST

МИД РФ: Трамп примет Лаврова в Белом доме в среду

expert 9:39:00 CEST

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