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10 Май 2017 г.
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Умер кинокритик Даниил Дондурей Культура 10 мая, 9:33
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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Кинокритик Даниил Дондурей скончался на 69-м году жизни в Израиле. Об этом ТАСС сообщил его коллега, кинокритик Антон Долин. "Да, я могу подтвердить этот факт. Я только что общался с его дочерью, она мне об этом сообщила. Они с женой, уже вдовой Даниила Борисовича, едут из больницы", - сказал Долин.
itartass_ru 8:46:00 CEST
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