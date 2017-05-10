МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Кинокритик Даниил Дондурей скончался на 69-м году жизни в Израиле. Об этом ТАСС сообщил его коллега, кинокритик Антон Долин. "Да, я могу подтвердить этот факт. Я только что общался с его дочерью, она мне об этом сообщила. Они с женой, уже вдовой Даниила Борисовича, едут из больницы", - сказал Долин. itartass_ru 8:46:00 CEST