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10 Май 2017 г.

Умер кинокритик Даниил Дондурей Культура 10 мая, 9:33

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Кинокритик Даниил Дондурей скончался на 69-м году жизни в Израиле. Об этом ТАСС сообщил его коллега, кинокритик Антон Долин. "Да, я могу подтвердить этот факт. Я только что общался с его дочерью, она мне об этом сообщила. Они с женой, уже вдовой Даниила Борисовича, едут из больницы", - сказал Долин.

itartass_ru 8:46:00 CEST

Скончался известный кинокритик Даниил Дондурей

regions 9:06:00 CEST

Скончался известный кинокритик Даниил Дондурей

life 8:28:00 CEST

Умер кинокритик, член СПЧ Даниил Дондурей

izvestia-ru 8:15:00 CEST

Скончался кинокритик Даниил Дондурей

mignews 7:25:00 CEST

10.05.2017 08:16 : Скончался кинокритик Даниил Дондурей

echomsk 7:44:00 CEST

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