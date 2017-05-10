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10 Май 2017 г.

Порошенко встретился с американскими конгрессменами

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, в состав которой вошли конгрессмены Майкл Маккол, Уилл Херд, Марта Максалли, Кенни Марчант, Клей Хиггинс, Кэтлин Райс, Датч Рупперсбергер. Как сообщается на официальном сайте главы государства в среду, П.

interfax-ua-ru 18:16:00 CEST

Порошенко провел важную встречу с конгрессменами США: появились подробности

obozrevatel 19:15:00 CEST

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