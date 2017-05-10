После предварительного рассмотрения по инцидентам и провокациям в Днепре на 9 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказы об увольнении начальника главного управления полиции Днепропетровской области Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра Андрея Бидыло и.... interfax-ua-ru 10:15:00 CEST