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10 Май 2017 г.
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Аваков после столкновений 9 мая уволил руководителей полиции Днепропетровщины
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После предварительного рассмотрения по инцидентам и провокациям в Днепре на 9 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказы об увольнении начальника главного управления полиции Днепропетровской области Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра Андрея Бидыло и....
interfax-ua-ru 10:15:00 CEST
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