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10 Май 2017 г.

Аваков после столкновений 9 мая уволил руководителей полиции Днепропетровщины

После предварительного рассмотрения по инцидентам и провокациям в Днепре на 9 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказы об увольнении начальника главного управления полиции Днепропетровской области Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра Андрея Бидыло и....

interfax-ua-ru 10:15:00 CEST

Полицию Днепропетровской области возглавил ректор университета внутренних дел

interfax-ua-ru 16:37:00 CEST

Аваков уволил руководство полиции Днепра после столкновений 9 мая

izvestia-ru 14:36:00 CEST

В украинском Днепре после беспорядков в День Победы уволены руководители полиции

azh 14:52:00 CEST

Руководство полиции Днепра и области уволено после инцидентов 9 мая

ng 10:23:00 CEST

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