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10 Май 2017 г.
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Плановые отключения горячей воды в Москве сдвинули из-за похолодания
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Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Похолодание внесло коррективы в сроки начала профилактических отключений горячей воды в жилых домах Москвы, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с холодной погодой гидравлические испытания переносятся с 10 на 15 мая, то....
interfax-ru 5:09:00 CEST
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