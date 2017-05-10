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10 Май 2017 г.

Плановые отключения горячей воды в Москве сдвинули из-за похолодания

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Похолодание внесло коррективы в сроки начала профилактических отключений горячей воды в жилых домах Москвы, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с холодной погодой гидравлические испытания переносятся с 10 на 15 мая, то....

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