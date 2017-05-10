Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Похолодание внесло коррективы в сроки начала профилактических отключений горячей воды в жилых домах Москвы, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с холодной погодой гидравлические испытания переносятся с 10 на 15 мая, то.... interfax-ru 5:09:00 CEST