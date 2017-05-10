Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор провел экспертизу и выдал положительные заключения на 20 видов молдавских вин, сообщила в среду 10 мая пресс-служба ведомства. "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека завершила экспертизу представленной.... interfax-ru 15:58:00 CEST