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10 Май 2017 г.
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В России Роспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в Россию
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Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор провел экспертизу и выдал положительные заключения на 20 видов молдавских вин, сообщила в среду 10 мая пресс-служба ведомства. "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека завершила экспертизу представленной....
interfax-ru 15:58:00 CEST
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