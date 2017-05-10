Main Menu

News language and date

Analysis over time

10 Май 2017 г.

В России Роспотребнадзор одобрил поставки 20 видов молдавских вин в Россию

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор провел экспертизу и выдал положительные заключения на 20 видов молдавских вин, сообщила в среду 10 мая пресс-служба ведомства. "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека завершила экспертизу представленной....

interfax-ru 15:58:00 CEST

Молдова угощает: всем шампанского!

kp 15:18:00 CEST

Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин в РФ

life 7:28:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (5)

Help about this topicPlaces

Moskva(RU)

Help about this topicRelated People

Vladimir Putin (3)

Igor Dodon (3)

Vladimir Voronin (1)

Yuri Gagarin (1)

Германа Геринга (1)

Роспотребнадзора Анна Попова (1)

Иоан Бехер (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.