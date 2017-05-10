Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Полиция ищет неизвестных, которые написали черной краской "Nazi" на памятнике жертвам Второй мировой войны в поселке Боровая Харьковской области Украины. Правоохранительные органы занялись поиском свидетелей происшествия и сбором вещественных доказательств. Факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. interfax-ru 15:58:00 CEST