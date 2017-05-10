Main Menu

News language and date

Analysis over time

10 Май 2017 г.

В Харьковской области осквернили памятник жертвам Второй мировой войны

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Полиция ищет неизвестных, которые написали черной краской "Nazi" на памятнике жертвам Второй мировой войны в поселке Боровая Харьковской области Украины. Правоохранительные органы занялись поиском свидетелей происшествия и сбором вещественных доказательств. Факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.

interfax-ru 15:58:00 CEST

В Харьковской области осквернили памятник Жертвам войны

ura-inform 15:33:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Клименту Охридскому (1)

Евгений Нищук (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.