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10 Май 2017 г.
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В Харьковской области осквернили памятник жертвам Второй мировой войны
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Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Полиция ищет неизвестных, которые написали черной краской "Nazi" на памятнике жертвам Второй мировой войны в поселке Боровая Харьковской области Украины. Правоохранительные органы занялись поиском свидетелей происшествия и сбором вещественных доказательств. Факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.
interfax-ru 15:58:00 CEST
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