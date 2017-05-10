Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Туринский "Ювентус" победил "Монако" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал. Матч закончился со счетом 2:1. Голы за хозяев забили Марио Манджукич и Дани Алвес. Единственный гол "Монако" принадлежит Килиану Мбаппе. Второе место в финале разыграют мадридские "Реал" и "Атлетико". interfax-ru 5:09:00 CEST