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10 Май 2017 г.
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"Ювентус" вышел в финал Лиги чемпионов Во втором полуфинале сыграют два клуба из Мадрида
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Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Туринский "Ювентус" победил "Монако" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал. Матч закончился со счетом 2:1. Голы за хозяев забили Марио Манджукич и Дани Алвес. Единственный гол "Монако" принадлежит Килиану Мбаппе. Второе место в финале разыграют мадридские "Реал" и "Атлетико".
interfax-ru 5:09:00 CEST
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