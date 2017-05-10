Main Menu

News language and date

Analysis over time

10 Май 2017 г.

"Ювентус" вышел в финал Лиги чемпионов Во втором полуфинале сыграют два клуба из Мадрида

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Туринский "Ювентус" победил "Монако" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал. Матч закончился со счетом 2:1. Голы за хозяев забили Марио Манджукич и Дани Алвес. Единственный гол "Монако" принадлежит Килиану Мбаппе. Второе место в финале разыграют мадридские "Реал" и "Атлетико".

interfax-ru 5:09:00 CEST

"Ювентус" стал первым финалистом Лиги Чемпионов

kp 6:37:00 CEST

"Ювентус" стал первым финалистом Лиги чемпионов

day 7:20:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Monaco (4)

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Dani Alves (3)

Криштиану Роналду (1)

Gianluigi Buffon (1)

Даниэль Субашич (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.