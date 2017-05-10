Петроградский районный суд 10 мая оштрафовал на двенадцать тысяч рублей студента Санкт-Петербургского института кино и телевидения Ивана Кравчука. Об этом сообщает депутат ЗакСа Борис Вишневский на своей странице в Facebook. Как стало известно "Фонтанке", на заседании в суде студент заявлял, что в акции не участвовал, а просто "шёл мимо". fontanka 12:13:00 CEST