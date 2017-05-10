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10 Май 2017 г.

Практиканта Сокурова оштрафовали на 12 тысяч за участие в акции "Надоел"

Петроградский районный суд 10 мая оштрафовал на двенадцать тысяч рублей студента Санкт-Петербургского института кино и телевидения Ивана Кравчука. Об этом сообщает депутат ЗакСа Борис Вишневский на своей странице в Facebook. Как стало известно "Фонтанке", на заседании в суде студент заявлял, что в акции не участвовал, а просто "шёл мимо".

fontanka 12:13:00 CEST

Практиканта Сокурова оштрафовали на 12 тысяч рублей за участие в петербургской акции "Надоел"

newsru 17:17:00 CEST

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