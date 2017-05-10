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10 Май 2017 г.

Страны НАТО обсудят увеличение войск в Афганистане

Страны НАТО обсуждают увеличение численности войск в Афганистане, сообщает во вторник, 9 мая, AFP. Дания поддержит такое решение, если это будет необходимо, заявил министр обороны страны Клаус Йорт Фредериксен. Ранее стало известно, что НАТО попросило Великобританию увеличить воинский контингент в Афганистане.

deutschewelle-ru 0:15:00 CEST

НАТО в ближайшие недели примет решение о расширении присутствия в Афганистане

kommersant 12:42:00 CEST

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