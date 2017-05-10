Страны НАТО обсуждают увеличение численности войск в Афганистане, сообщает во вторник, 9 мая, AFP. Дания поддержит такое решение, если это будет необходимо, заявил министр обороны страны Клаус Йорт Фредериксен. Ранее стало известно, что НАТО попросило Великобританию увеличить воинский контингент в Афганистане. deutschewelle-ru 0:15:00 CEST