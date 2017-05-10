|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
10 Май 2017 г.
|
|
Страны НАТО обсудят увеличение войск в Афганистане
|
Страны НАТО обсуждают увеличение численности войск в Афганистане, сообщает во вторник, 9 мая, AFP. Дания поддержит такое решение, если это будет необходимо, заявил министр обороны страны Клаус Йорт Фредериксен. Ранее стало известно, что НАТО попросило Великобританию увеличить воинский контингент в Афганистане.
deutschewelle-ru 0:15:00 CEST
|
|
|