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10 Май 2017 г.
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Цены на нефть 10 мая ускорили рост после публикации данных Минэнерго США по запасам
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Цена нефти ускорила рост в среду вечером, поскольку инвесторы отыгрывают данные Минэнерго США о снижении запасов "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.26 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,39% - до 50,41 доллара за баррель.
bin 21:46:00 CEST
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