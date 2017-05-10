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Analysis over time

10 Май 2017 г.

Цены на нефть 10 мая ускорили рост после публикации данных Минэнерго США по запасам

Цена нефти ускорила рост в среду вечером, поскольку инвесторы отыгрывают данные Минэнерго США о снижении запасов "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.26 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,39% - до 50,41 доллара за баррель.

bin 21:46:00 CEST

Мировые цены на нефть растут в среду утром Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,51% – до 48,98 доллара за баррель.

panorama-am-ru 8:32:00 CEST

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