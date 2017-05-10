Цена нефти ускорила рост в среду вечером, поскольку инвесторы отыгрывают данные Минэнерго США о снижении запасов "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.26 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,39% - до 50,41 доллара за баррель. bin 21:46:00 CEST