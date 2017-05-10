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10 Май 2017 г.

Путин распорядился ввести усиленные меры безопасности на КК-2017 и ЧМ-2018

Москва, 10 мая - АиФ-Москва. РИА Новости Президент РФ Владимир Путин постановил ввести усиленные меры безопасности в России на период проведения Кубка Конфедераций 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года. Подписанный президентом указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

aif 9:59:00 CEST

10.05.2017 16:30 : Меры безопасности будут усилены в нескольких российских регионах на период ЧМ по футболу и Кубка конфедераций

echomsk 17:07:00 CEST

10.05.2017 11:01 : В Москве и других городах введут особые меры безопасности из-за международных футбольных соревнований

echomsk 10:49:00 CEST

Путин подписал указ об усилении мер безопасности во время Кубка конфедераций и ЧМ по футболу

kommersant 9:40:00 CEST

Путин ввел усиленные меры безопасности на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

vedomosti 9:57:00 CEST

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