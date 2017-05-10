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10 Май 2017 г.
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Путин распорядился ввести усиленные меры безопасности на КК-2017 и ЧМ-2018
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Москва, 10 мая - АиФ-Москва. РИА Новости Президент РФ Владимир Путин постановил ввести усиленные меры безопасности в России на период проведения Кубка Конфедераций 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года. Подписанный президентом указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
aif 9:59:00 CEST
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