Москва, 10 мая - АиФ-Москва. РИА Новости Президент РФ Владимир Путин постановил ввести усиленные меры безопасности в России на период проведения Кубка Конфедераций 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года. Подписанный президентом указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. aif 9:59:00 CEST