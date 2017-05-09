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9 Май 2017 г.
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Орешкин: Решение "политруководства" ЕБРР в отношении РФ нарушает нормы
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Текст: Нина Егоршева Россия призывает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) к принятию решений, обеспечивающих устойчивое развитие банка. Это отмечается в письменном заявлении министра экономического развития РФ Максима Орешкина, которое войдет в материалы ежегодного собрания совета управляющих ЕБРР, передает ТАСС .
rg 21:21:00 CEST
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