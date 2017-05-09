Орешкин: Решение "политруководства" ЕБРР в отношении РФ нарушает нормы Текст: Нина Егоршева Россия призывает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) к принятию решений, обеспечивающих устойчивое развитие банка. Это отмечается в письменном заявлении министра экономического развития РФ Максима Орешкина, которое войдет в материалы ежегодного собрания совета управляющих ЕБРР, передает ТАСС . rg 21:21:00 CEST 23:45 Орешкин назвал действия ЕБРР в отношении России «дискриминацией по национальному признаку» corner fedpress 22:53:00 CEST