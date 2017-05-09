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9 Май 2017 г.
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ЕСПЧ не нашел нарушений в деле осужденной за подготовку теракта Зары Муртазалиевой
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не обнаружил нарушений в деле Зары Муртазалиевой, которая обвинялась в подготовке теракта в торговом центре "Охотный ряд" в Москве. Об этом сообщается на ЕСПЧ. Мосгорсуд в январе 2005 года приговорил Муртазалиеву к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
newsru 14:16:00 CEST
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