Main Menu

News language and date

Analysis over time

9 Май 2017 г.

ЕСПЧ не нашел нарушений в деле осужденной за подготовку теракта Зары Муртазалиевой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не обнаружил нарушений в деле Зары Муртазалиевой, которая обвинялась в подготовке теракта в торговом центре "Охотный ряд" в Москве. Об этом сообщается на ЕСПЧ. Мосгорсуд в январе 2005 года приговорил Муртазалиеву к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

newsru 14:16:00 CEST

ЕСПЧ признал правоту России в деле обвиняемой в терроризме Муртазалиевой

lenta 12:10:00 CEST

09.05.2017 14:10 : Европейский суд по правам человека не нашел нарушений в деле Зары Муртазалиевой

echomsk 13:48:00 CEST

Суд в Страсбурге огласил решение по делу Зары Муртазалиевой

profile 11:17:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (3)

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Ramzan Kadyrov (4)

Adam Delimkhanov (1)

Зара Муртазалиева (3)

Зары Муртазалиевой (2)

Кирилл Коротеев (1)

Саида Ахмаева (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

TerroristAttack

Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.