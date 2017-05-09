Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не обнаружил нарушений в деле Зары Муртазалиевой, которая обвинялась в подготовке теракта в торговом центре "Охотный ряд" в Москве. Об этом сообщается на ЕСПЧ. Мосгорсуд в январе 2005 года приговорил Муртазалиеву к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. newsru 14:16:00 CEST