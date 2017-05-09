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9 Май 2017 г.

Усиленная проверка документов стартует в Астане

9 мая 2017, 13:23 | Государство 10 мая стартует усиленная проверка документов жителей и гостей Астаны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата. Иллюстративное фото. С 10 по 31 мая в Астане пройдет оперативно-практическое мероприятие "Правопорядок". В рамках данного мероприятия предусмотрена усиленная проверка документов.

nashagazeta 11:38:00 CEST

С 10 мая стартует усиленная проверка документов жителей и гостей Астаны

kazpravda 9:52:00 CEST

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