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9 Май 2017 г.
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Усиленная проверка документов стартует в Астане
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9 мая 2017, 13:23 | Государство 10 мая стартует усиленная проверка документов жителей и гостей Астаны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата. Иллюстративное фото. С 10 по 31 мая в Астане пройдет оперативно-практическое мероприятие "Правопорядок". В рамках данного мероприятия предусмотрена усиленная проверка документов.
nashagazeta 11:38:00 CEST
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