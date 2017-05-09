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9 Май 2017 г.
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Кондолиза Райс назвала военную мощь главным доводом Трампа в диалоге с РФ
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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Наращивание мощи американских Вооруженных сил является самым сильным козырем руководства США на готовящихся переговорах с руководством России. Такое мнение высказала в распространенном в понедельник интервью телеканалу Fox News экс-госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс (2005-2009).
itartass_ru 5:12:00 CEST
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