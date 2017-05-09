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9 Май 2017 г.

Кондолиза Райс назвала военную мощь главным доводом Трампа в диалоге с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Наращивание мощи американских Вооруженных сил является самым сильным козырем руководства США на готовящихся переговорах с руководством России. Такое мнение высказала в распространенном в понедельник интервью телеканалу Fox News экс-госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс (2005-2009).

itartass_ru 5:12:00 CEST

Кондолиза Райс назвала главный козырь Трампа на переговорах с Путиным

lenta 1:12:00 CEST

Кондолиза Райс назвала главный козырь Трампа на переговорах с Путиным

rg 1:20:00 CEST

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