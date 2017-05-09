НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Наращивание мощи американских Вооруженных сил является самым сильным козырем руководства США на готовящихся переговорах с руководством России. Такое мнение высказала в распространенном в понедельник интервью телеканалу Fox News экс-госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс (2005-2009). itartass_ru 5:12:00 CEST