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9 Май 2017 г.

В Ростове-на-Дону таксист протаранил и опрокинул детскую скорую, спешившую на вызов

В Ростове-на-Дону поздно вечером 8 мая произошло серьезное ДТП с участием машины скорой помощи и такси, сообщает Авария произошла в 23:30 на пересечении Ленина и Нагибина. Столкнулись автомобиль Яндекс.Такси Hyundai Solaris и детская реанимация. Водитель легковушки не предоставил преимущество машине скорой помощи, которая ехала на вызов.

gazeta-ru 9:52:00 CEST

В Ростове полицейские назвали причину столкновения "скорой" и такси

rg 5:14:00 CEST

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