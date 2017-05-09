В Ростове-на-Дону поздно вечером 8 мая произошло серьезное ДТП с участием машины скорой помощи и такси, сообщает Авария произошла в 23:30 на пересечении Ленина и Нагибина. Столкнулись автомобиль Яндекс.Такси Hyundai Solaris и детская реанимация. Водитель легковушки не предоставил преимущество машине скорой помощи, которая ехала на вызов. gazeta-ru 9:52:00 CEST