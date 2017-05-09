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9 Май 2017 г.

09.05.2017 10:29 : Воздушная часть военного парада отменена из-за погоды— МИНОБОРОНЫ

09 мая 2017 10:33. creamsdik: Сгнили самолетики? тупо не готовы? Или путиноиды украли топливо? Бессмертный полк в сердцах увековечен, Но тут же гадит власть, отдавшая команду: «Согнать людей, массовку обеспечить!» Святыню превращает в пропаганду. Победобесие – всего лишь форма бреда, Мне кажется, с небес глядят с укором Герои.

echomsk 9:44:00 CEST

09.05.2017 10:29 : Воздушная часть военного парада отменена из-за погоды

echomsk 11:46:00 CEST

Воздушная часть военного парада в Москве отменена из-за плохой погоды

interfax 10:24:00 CEST

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