09 мая 2017 10:33. creamsdik: Сгнили самолетики? тупо не готовы? Или путиноиды украли топливо? Бессмертный полк в сердцах увековечен, Но тут же гадит власть, отдавшая команду: «Согнать людей, массовку обеспечить!» Святыню превращает в пропаганду. Победобесие – всего лишь форма бреда, Мне кажется, с небес глядят с укором Герои. echomsk 9:44:00 CEST