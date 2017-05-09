|Russian
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|Daily News Analysis, across languages and over time
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9 Май 2017 г.
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09.05.2017 10:29 : Воздушная часть военного парада отменена из-за погоды— МИНОБОРОНЫ
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09 мая 2017 10:33. creamsdik: Сгнили самолетики? тупо не готовы? Или путиноиды украли топливо? Бессмертный полк в сердцах увековечен, Но тут же гадит власть, отдавшая команду: «Согнать людей, массовку обеспечить!» Святыню превращает в пропаганду. Победобесие – всего лишь форма бреда, Мне кажется, с небес глядят с укором Герои.
echomsk 9:44:00 CEST
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