"Евровидение-2017" проходит в украинской столице в условиях беспрецедентных для "конкурса мер безопасности. Так, накануне, во время второй генеральной репетиции, вся территория Международного выставочного центра, ставшего площадкой для "Евровидения-2017", была оцеплена военными и представителями правоохранительных органов. deutschewelle-ru 11:25:00 CEST