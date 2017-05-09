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9 Май 2017 г.
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На "Евровидении-2017" в Киеве приняты беспрецедентные меры безопасности 09.05.2017
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"Евровидение-2017" проходит в украинской столице в условиях беспрецедентных для "конкурса мер безопасности. Так, накануне, во время второй генеральной репетиции, вся территория Международного выставочного центра, ставшего площадкой для "Евровидения-2017", была оцеплена военными и представителями правоохранительных органов.
deutschewelle-ru 11:25:00 CEST
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