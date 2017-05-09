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9 Май 2017 г.

На "Евровидении-2017" в Киеве приняты беспрецедентные меры безопасности 09.05.2017

"Евровидение-2017" проходит в украинской столице в условиях беспрецедентных для "конкурса мер безопасности. Так, накануне, во время второй генеральной репетиции, вся территория Международного выставочного центра, ставшего площадкой для "Евровидения-2017", была оцеплена военными и представителями правоохранительных органов.

deutschewelle-ru 11:25:00 CEST

В Киеве определились первые 10 финалистов «Евровидения-2017»

charter97 23:52:00 CEST

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