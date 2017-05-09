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9 Май 2017 г.
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В МИД РА не считают закрытие Ереванского офиса ОБСЕ поражением армянской дипломатии
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Заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян коснулся звучащих мнений о том, что закрытие Ереванского офиса ОБСЕ поражение армянской дипломатии, сообщает Panorama.am. "Не согласен с этой точкой зрения, поскольку данный вопрос обсуждался на последнем заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
GolosArmeniiMain 12:59:00 CEST
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