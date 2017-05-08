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8 Май 2017 г.

Жертвами взрыва на шахте в Китае стали почти 20 горняков

В результате взрыва на угольной шахте в провинции Хунань в Китае погибли 18 человек, сообщили местные власти. Причиной взрыва стала утечка газа. В шахте находилось примерно 55 человек, 37 доставлены в больницы, передает со ссылкой на Синьхуа. ТАСС Задержано несколько человек, которые, вероятно, несут ответственность за инцидент.

vz 5:24:00 CEST

Жертвами выброса газа на угольной шахте в Китае стали 18 человек

rg 3:41:00 CEST

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