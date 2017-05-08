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8 Май 2017 г.

От РФ потребовали $2,3 миллиона за использование здания в Варшаве

В Варшаве окружной суд обязал РФ заплатить 8,9 миллиона злотых (около 2,3 миллиона долларов) за использование здания на улице Бобровецкой в польской столице, передает РАР. Указанное в решении суда здание использовалось российским дипломатическим представительством в 2009–2015 годах. За это время сумма аренды достигла более 8,9 миллиона злотых.

telegraf-by 23:15:00 CEST

За использование здания в Варшаве от РФ потребовали 2,3 млн долларов

rg 19:57:00 CEST

Суд Варшавы требует от России $2,3 млн за использование здания

life 19:18:00 CEST

Суд в Варшаве требует от России оплатить $2,3 млн за использование дипломатического здания

vedomosti 18:20:00 CEST

Суд в Варшаве потребовал от России $2,3 млн за использование дипломатического здания

kommersant 19:44:00 CEST

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