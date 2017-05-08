В Варшаве окружной суд обязал РФ заплатить 8,9 миллиона злотых (около 2,3 миллиона долларов) за использование здания на улице Бобровецкой в польской столице, передает РАР. Указанное в решении суда здание использовалось российским дипломатическим представительством в 2009–2015 годах. За это время сумма аренды достигла более 8,9 миллиона злотых. telegraf-by 23:15:00 CEST