На админгранице с оккупированным Крымом задержали дезертира, который перешел на сторону захватчика в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. "Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины в 2014 году перешел на сторону врага. Он находился во всеукраинском розыске за совершение уголовного преступления с признаками ст. obozrevatel 12:47:00 CEST