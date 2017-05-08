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8 Май 2017 г.

Возле Крыма задержали военного, предавшего Украину

На админгранице с оккупированным Крымом задержали дезертира, который перешел на сторону захватчика в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. "Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины в 2014 году перешел на сторону врага. Он находился во всеукраинском розыске за совершение уголовного преступления с признаками ст.

obozrevatel 12:47:00 CEST

СБУ на админгранице с оккупированным Крымом задержала дезертира-предателя

news-online 14:53:00 CEST

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