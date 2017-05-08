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8 Май 2017 г.
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Взрывы прогремели на дороге к комплексу «Саур-Могила» в ДНР
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Это произошло незадолго до проезда машины главы республики Захарченко. Два взрыва прогремели в понедельник, 8 мая, на дороге к мемориальному комплексу «Саур-Могила» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Это произошло незадолго до проезда кортежа главы республики Александра Захарченко, сообщает «РИА Новости» .
izvestia-ru 8:35:00 CEST
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