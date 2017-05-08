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8 Май 2017 г.

Взрывы прогремели на дороге к комплексу «Саур-Могила» в ДНР

Это произошло незадолго до проезда машины главы республики Захарченко. Два взрыва прогремели в понедельник, 8 мая, на дороге к мемориальному комплексу «Саур-Могила» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Это произошло незадолго до проезда кортежа главы республики Александра Захарченко, сообщает «РИА Новости» .

izvestia-ru 8:35:00 CEST

На трассе к "Саур-Могиле" в ДНР было заложено два фугаса

justmedia 11:49:00 CEST

В ДНР прогремели два взрыва недалеко от мемориала "Саур-Могила", куда должен был приехать Захарченко

newsru 10:42:00 CEST

На пути к «Саур-Могиле» нашли шесть взрывных устройств

lenta 13:39:00 CEST

На Донбассе перед кортежем Захарченко рванули две бомбы – росСМИ

obozrevatel 9:01:00 CEST

В ДНР произошли два взрыва перед проездом Александра Захарченко

kommersant 8:36:00 CEST

На дороге к Саур-Могиле прогремели взрывы – СМИ

korrespondent 9:37:00 CEST

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