Это произошло незадолго до проезда машины главы республики Захарченко. Два взрыва прогремели в понедельник, 8 мая, на дороге к мемориальному комплексу «Саур-Могила» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Это произошло незадолго до проезда кортежа главы республики Александра Захарченко, сообщает «РИА Новости» . izvestia-ru 8:35:00 CEST