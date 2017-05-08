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8 Май 2017 г.
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СБУ задержала группу торговцев оружием, вывезенным из зоны АТО
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Сотрудники Службы безопасности Украины сообща с прокуратурой задержали группу лиц, продававших вывезенную из района проведения антитеррористической операции оружие и боеприпасы в нескольких областях Украины. Оперативники Одесского управления СБУ задержали одного из участников группировки во время попытки продажи автомата Калашникова с зарядами.
interfax-ua-ru 14:10:00 CEST
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