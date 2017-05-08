Сотрудники Службы безопасности Украины сообща с прокуратурой задержали группу лиц, продававших вывезенную из района проведения антитеррористической операции оружие и боеприпасы в нескольких областях Украины. Оперативники Одесского управления СБУ задержали одного из участников группировки во время попытки продажи автомата Калашникова с зарядами. interfax-ua-ru 14:10:00 CEST