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8 Май 2017 г.

СБУ задержала группу торговцев оружием, вывезенным из зоны АТО

Сотрудники Службы безопасности Украины сообща с прокуратурой задержали группу лиц, продававших вывезенную из района проведения антитеррористической операции оружие и боеприпасы в нескольких областях Украины. Оперативники Одесского управления СБУ задержали одного из участников группировки во время попытки продажи автомата Калашникова с зарядами.

interfax-ua-ru 14:10:00 CEST

Силовики задержали торговцев оружием из АТО

telegraf-by 14:40:00 CEST

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