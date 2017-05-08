Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Мать летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам лишения свободы, скончалась в воскресенье в больнице в Ростове-на-Дону, у нее не выдержало сердце, сообщила в воскресенье агентству "Интерфакс" жена Константина Ярошенко Виктория. "У нее был рак второй степени, но врачи говорили, что все будет хорошо. interfax-ru 5:50:00 CEST