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8 Май 2017 г.

Мать осужденного в США летчика Ярошенко умерла в больнице Ростова-на-Дону

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Мать летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам лишения свободы, скончалась в воскресенье в больнице в Ростове-на-Дону, у нее не выдержало сердце, сообщила в воскресенье агентству "Интерфакс" жена Константина Ярошенко Виктория. "У нее был рак второй степени, но врачи говорили, что все будет хорошо.

interfax-ru 5:50:00 CEST

Мать летчика Ярошенко скончалась в ростовской больнице

rg 11:30:00 CEST

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