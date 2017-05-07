В 2014 году около 270 девочек были похищены из школы в отдаленном северо-восточном штате Борно, где Боко Харам начала мятеж, нацеленный на создание исламского государства, во время которого тысячи человек были убиты и более 2-х миллионов Ранее сообщалось, что в Нигере силовики уничтожили более 50 боевиков Боко Харам. telegraf-by 0:14:00 CEST