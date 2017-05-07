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7 Май 2017 г.

Боевики Боко Харам отпустили более 80 школьниц, похищенных в 2014 году

В 2014 году около 270 девочек были похищены из школы в отдаленном северо-восточном штате Борно, где Боко Харам начала мятеж, нацеленный на создание исламского государства, во время которого тысячи человек были убиты и более 2-х миллионов Ранее сообщалось, что в Нигере силовики уничтожили более 50 боевиков Боко Харам.

telegraf-by 0:14:00 CEST

"Боко Харам" освободила более 80 школьниц, захваченных три года назад

newsru 13:33:00 CEST

"Боко Харам" освободила десятки похищенных 3 года назад школьниц 06.05.2017

deutschewelle-ru 0:20:00 CEST

Боевики «Боко Харам» отпустили похищенных три года назад 82 школьниц

lenta 0:58:00 CEST

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