Национальная полиция Франции накануне президентских выборов выпустила ориентировки на трех человек, подозреваемых в подготовке теракта, передает РИА Новости. "Вчера, 6 мая, французская полиция распространила ориентировку на трех человек, которые подозреваются в подготовке теракта на французской территории", – сообщили в нацполиции. telegraf-by 3:15:00 CEST