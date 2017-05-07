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7 Май 2017 г.

Во Франции ищут подозреваемых в подготовке теракта

Национальная полиция Франции накануне президентских выборов выпустила ориентировки на трех человек, подозреваемых в подготовке теракта, передает РИА Новости. "Вчера, 6 мая, французская полиция распространила ориентировку на трех человек, которые подозреваются в подготовке теракта на французской территории", – сообщили в нацполиции.

telegraf-by 3:15:00 CEST

Полиция Франции объявила о трех возможных террористах перед выборами

izvestia-ru 2:19:00 CEST

Подозреваемые в подготовке теракта объявлены в розыск во Франции перед выборами

vz 1:22:00 CEST

07.05.2017 09:30 : Полиция в Париже ищет трех подозреваемых в подготовке теракта во Франции

echomsk 8:47:00 CEST

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