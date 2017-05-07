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7 Май 2017 г.
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Во Франции ищут подозреваемых в подготовке теракта
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Национальная полиция Франции накануне президентских выборов выпустила ориентировки на трех человек, подозреваемых в подготовке теракта, передает РИА Новости. "Вчера, 6 мая, французская полиция распространила ориентировку на трех человек, которые подозреваются в подготовке теракта на французской территории", – сообщили в нацполиции.
telegraf-by 3:15:00 CEST
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