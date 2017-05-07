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7 Май 2017 г.
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Правительство ответило ЕСПЧ по поводу избиения фигуранта «болотного дела» Непомнящих
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Правительство России ответило Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) на требование провести медицинское обследование фигуранта болотного дела Ивана Непомнящих, а также Руслана Вахапова и Евгения Макарова, которых избили в исправительной колонии №1 в Ярославле. Фонд Общественный вердикт ответ правительства в фейсбуке.
novayagazeta 18:10:00 CEST
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