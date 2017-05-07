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7 Май 2017 г.

Правительство ответило ЕСПЧ по поводу избиения фигуранта «болотного дела» Непомнящих

Правительство России ответило Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) на требование провести медицинское обследование фигуранта болотного дела Ивана Непомнящих, а также Руслана Вахапова и Евгения Макарова, которых избили в исправительной колонии №1 в Ярославле. Фонд Общественный вердикт ответ правительства в фейсбуке.

novayagazeta 18:10:00 CEST

07.05.2017 18:08 : Российское правительство ответило ЕСПЧ на требование провести медицинское обследование Ивана Непомнящих

echomsk 17:50:00 CEST

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