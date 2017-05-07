Украинские власти запретили въезд в страну аккредитованным на "Евровидение" российским журналистам, которые ранее бывали на территории Крыма, сообщил на своей странице в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко. В субботу Киев уже отказал во въезде фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Рамилю Ситдикову. newsru 1:37:00 CEST