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7 Май 2017 г.

Киев запретил посещать "Евровидение" российским журналистам, побывавшим в Крыму

Украинские власти запретили въезд в страну аккредитованным на "Евровидение" российским журналистам, которые ранее бывали на территории Крыма, сообщил на своей странице в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко. В субботу Киев уже отказал во въезде фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Рамилю Ситдикову.

newsru 1:37:00 CEST

Украина не пустит на «Евровидение» съездивших в Крым журналистов из РФ

polit 9:38:00 CEST

Киев отказался пустить на Евровидение посетивших Крым журналистов

lenta 1:46:00 CEST

Еще двум журналисткам из РФ запрещен въезд в Украину на 3 года за нарушение законодательства

interfax-ua-ru 9:58:00 CEST

Евровидение - 2017 Еще двух российских журналистов, ехавших на Евровидение, не пустили на Украину

rian 14:59:00 CEST

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