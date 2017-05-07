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7 Май 2017 г.
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Киев запретил посещать "Евровидение" российским журналистам, побывавшим в Крыму
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Украинские власти запретили въезд в страну аккредитованным на "Евровидение" российским журналистам, которые ранее бывали на территории Крыма, сообщил на своей странице в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко. В субботу Киев уже отказал во въезде фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Рамилю Ситдикову.
newsru 1:37:00 CEST
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