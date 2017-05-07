Анджелина Джоли приобрела виллу стоимостью $25 млн, чтобы быть ближе к Питту Американская киноактриса Анджелина Джоли приобрела виллу в Лос-Анджелесе стоимостью $25 млн. Особняк считается одним из самых дорогих в городе. По сообщению Mirror, дом имеет шесть спален, десять ванных комнат, тренажёрный зал, открытый бассейн и большую библиотеку. Новый дом Джоли расположен в трёх километрах от дома Брэда Питта. life 2:46:00 CEST Анджелина Джоли купила дом в Лос-Анджелесе за 25 миллионов долларов kp 14:16:00 CEST