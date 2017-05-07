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7 Май 2017 г.
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Анджелина Джоли приобрела виллу стоимостью $25 млн, чтобы быть ближе к Питту
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Американская киноактриса Анджелина Джоли приобрела виллу в Лос-Анджелесе стоимостью $25 млн. Особняк считается одним из самых дорогих в городе. По сообщению Mirror, дом имеет шесть спален, десять ванных комнат, тренажёрный зал, открытый бассейн и большую библиотеку. Новый дом Джоли расположен в трёх километрах от дома Брэда Питта.
life 2:46:00 CEST
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