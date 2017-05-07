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7 Май 2017 г.
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Главарь террористической группировки ликвидирован в Сомали
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Всего уничтожены четыре боевика. Сотрудники силовых структур Сомали уничтожили четырех боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб», запрещенной в России. Среди ликвидированных боевиков – один из главарей террористов. Операция Национальной армии Сомали проводилась в провинции Нижняя Шабелле на юге страны, сообщает ТАСС.
izvestia-ru 18:35:00 CEST
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