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7 Май 2017 г.

Главарь террористической группировки ликвидирован в Сомали

Всего уничтожены четыре боевика. Сотрудники силовых структур Сомали уничтожили четырех боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб», запрещенной в России. Среди ликвидированных боевиков – один из главарей террористов. Операция Национальной армии Сомали проводилась в провинции Нижняя Шабелле на юге страны, сообщает ТАСС.

izvestia-ru 18:35:00 CEST

Власти Сомали заявили о ликвидации лидера группировки «Аш-Шабаб»

day 17:56:00 CEST

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