Всего уничтожены четыре боевика. Сотрудники силовых структур Сомали уничтожили четырех боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб», запрещенной в России. Среди ликвидированных боевиков – один из главарей террористов. Операция Национальной армии Сомали проводилась в провинции Нижняя Шабелле на юге страны, сообщает ТАСС. izvestia-ru 18:35:00 CEST