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7 Май 2017 г.
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В мире Во Франции стартовало голосование на втором туре президентских выборов
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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Участки для голосования на втором туре выборов президента Франции открылись в воскресенье по всей стране. Ожидается, что большинство избирательных участков завершат свою работу в 19:00 по местному времени ( 20:00 по Москве ). Однако в некоторых крупных городах они будут работать на час дольше.
interfax-ru 9:46:00 CEST
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