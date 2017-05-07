Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Участки для голосования на втором туре выборов президента Франции открылись в воскресенье по всей стране. Ожидается, что большинство избирательных участков завершат свою работу в 19:00 по местному времени ( 20:00 по Москве ). Однако в некоторых крупных городах они будут работать на час дольше. interfax-ru 9:46:00 CEST