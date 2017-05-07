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7 Май 2017 г.

В мире Во Франции стартовало голосование на втором туре президентских выборов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Участки для голосования на втором туре выборов президента Франции открылись в воскресенье по всей стране. Ожидается, что большинство избирательных участков завершат свою работу в 19:00 по местному времени ( 20:00 по Москве ). Однако в некоторых крупных городах они будут работать на час дольше.

interfax-ru 9:46:00 CEST

СМИ сообщили о явке в 74% на выборах во Франции

rbc 18:06:00 CEST

Во Франции начался второй тур президентских выборов

riw 11:11:00 CEST

Стартовал второй тур президентских выборов во Франции

lenta 8:55:00 CEST

Явка на выборах во Франции составила 65,3% на 18.00 мск

gazeta-ru 17:47:00 CEST

Во Франции началось голосование во втором туре президентских выборов

kp 8:42:00 CEST

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