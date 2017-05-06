Начальники генеральных штабов России и США Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд договорились восстановить действие меморандума по предотвращению инцидентов в небе над Сирией. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение Минобороны России. Как уточняет агентство, телефонный разговор Герасимова с.... novayagazeta 17:53:00 CEST