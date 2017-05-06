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6 Май 2017 г.

Россия и США договорились возобновить действие договора о полетах над Сирией

Начальники генеральных штабов России и США Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд договорились восстановить действие меморандума по предотвращению инцидентов в небе над Сирией. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение Минобороны России. Как уточняет агентство, телефонный разговор Герасимова с....

novayagazeta 17:53:00 CEST

РФ и США подтвердили готовность возобновить действие меморандума по Сирии

rg 16:15:00 CEST

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