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6 Май 2017 г.
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Россия и США договорились возобновить действие договора о полетах над Сирией
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Начальники генеральных штабов России и США Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд договорились восстановить действие меморандума по предотвращению инцидентов в небе над Сирией. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение Минобороны России. Как уточняет агентство, телефонный разговор Герасимова с....
novayagazeta 17:53:00 CEST
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