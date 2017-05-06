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6 Май 2017 г.
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Кипчоге установил новый рекорд в марафоне, но он не будет засчитан
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Кенийский бегун Элиуд Кипчоге пробежал марафонскую дистанцию на трассе "Формулы-1" в итальянской Монце за рекордные 2 часа и 25 секунд. Но рекорд не будет зафиксирован, так как перед легкоатлетом ехал автомобиль, уменьшающий сопротивление воздуха. Вместе с Кипчоге в забеге участвовали эритрейец Зерсенай Тадесе и эфиоп Лелиса Десиса.
newsru 12:16:00 CEST
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