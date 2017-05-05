Европейский суд по правам человека вновь потребовал от России пустить адвокатов к осужденному по "Болотному делу" Ивану Непомнящих и еще двум заключенным ярославской колонии. Это уже повторный запрос из Страсбурга. Суд также добивается независимого медицинского обследования осужденных, которые ранее пожаловались на избиения. svobodanews 11:04:00 CEST