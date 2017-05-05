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5 Май 2017 г.
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ЕСПЧ вновь потребовал от России допустить адвокатов к Непомнящих
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Европейский суд по правам человека вновь потребовал от России пустить адвокатов к осужденному по "Болотному делу" Ивану Непомнящих и еще двум заключенным ярославской колонии. Это уже повторный запрос из Страсбурга. Суд также добивается независимого медицинского обследования осужденных, которые ранее пожаловались на избиения.
svobodanews 11:04:00 CEST
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