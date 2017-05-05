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5 Май 2017 г.

ЕСПЧ вновь потребовал от России допустить адвокатов к Непомнящих

Европейский суд по правам человека вновь потребовал от России пустить адвокатов к осужденному по "Болотному делу" Ивану Непомнящих и еще двум заключенным ярославской колонии. Это уже повторный запрос из Страсбурга. Суд также добивается независимого медицинского обследования осужденных, которые ранее пожаловались на избиения.

svobodanews 11:04:00 CEST

Фигуранту «болотного дела» продлили срок содержания в штрафном изоляторе

rbc 18:44:00 CEST

Фигуранта «болотного дела» Ишевского поместили в ШИЗО

novayagazeta 16:32:00 CEST

"Узник Болотной" Ишевский помещен в ШИЗО на 21 день

svobodanews 21:08:00 CEST

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