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5 Май 2017 г.
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Генконсульство в Анталье проверит данные о гибели россиянки в Турции
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"Мы видели появившуюся в СМИ информацию об этом инциденте. Генконсульство направило запросы в соответствующие инстанции и проверяет данные о случившемся", - заявил дипломат. Ранее турецкое Анатолийское агентство новостей сообщило, что 26-летняя Захарова на курорте Фетхие занималась прыжками с парашютом на парашютной базе на горе Бабадаг.
rg 16:57:00 CEST
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