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5 Май 2017 г.

Генконсульство в Анталье проверит данные о гибели россиянки в Турции

"Мы видели появившуюся в СМИ информацию об этом инциденте. Генконсульство направило запросы в соответствующие инстанции и проверяет данные о случившемся", - заявил дипломат. Ранее турецкое Анатолийское агентство новостей сообщило, что 26-летняя Захарова на курорте Фетхие занималась прыжками с парашютом на парашютной базе на горе Бабадаг.

rg 16:57:00 CEST

Российское генконсульство подтвердило гибель россиянки в Турции

rg 18:29:00 CEST

Российская парашютистка погибла в Турции

vesti 17:31:00 CEST

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