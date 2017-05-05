"Мы видели появившуюся в СМИ информацию об этом инциденте. Генконсульство направило запросы в соответствующие инстанции и проверяет данные о случившемся", - заявил дипломат. Ранее турецкое Анатолийское агентство новостей сообщило, что 26-летняя Захарова на курорте Фетхие занималась прыжками с парашютом на парашютной базе на горе Бабадаг. rg 16:57:00 CEST