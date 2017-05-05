|Russian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
5 Май 2017 г.
|
|
Соратник Навального пожаловался на выселение штабов в городах России
|
Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил о выселении штабов политика в нескольких городах России, в том числе в Москве. По его словам, собственники расторгают договоры аренды. В Москве собственники помещения, в котором располагался федеральный штаб президентской кампании Алексея Навального, расторгли договор аренды.
rbc 17:43:00 CEST
|
|
|