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5 Май 2017 г.

Соратник Навального пожаловался на выселение штабов в городах России

Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил о выселении штабов политика в нескольких городах России, в том числе в Москве. По его словам, собственники расторгают договоры аренды. В Москве собственники помещения, в котором располагался федеральный штаб президентской кампании Алексея Навального, расторгли договор аренды.

rbc 17:43:00 CEST

05.05.2017 18:30 : Штаб Алексея Навального выселяют из московского офиса

echomsk 18:17:00 CEST

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