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5 Май 2017 г.
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Politico: Клинтон собирается на следующей неделе создать политическую группу
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ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Бывший кандидат от Демократической партии на президентских выборах Хиллари Клинтон намерена на предстоящей неделе сформировать новую политическую группу, в программу которой будет главным образом включено противодействие повестке нынешнего президента США Дональда Трампа.
itartass_ru 5:27:00 CEST
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