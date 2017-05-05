ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Бывший кандидат от Демократической партии на президентских выборах Хиллари Клинтон намерена на предстоящей неделе сформировать новую политическую группу, в программу которой будет главным образом включено противодействие повестке нынешнего президента США Дональда Трампа. itartass_ru 5:27:00 CEST