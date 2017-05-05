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5 Май 2017 г.

Politico: Клинтон собирается на следующей неделе создать политическую группу

ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Бывший кандидат от Демократической партии на президентских выборах Хиллари Клинтон намерена на предстоящей неделе сформировать новую политическую группу, в программу которой будет главным образом включено противодействие повестке нынешнего президента США Дональда Трампа.

itartass_ru 5:27:00 CEST

Клинтон создаст политическую группу для противостояния политике Трампа

kp 9:33:00 CEST

Politico узнало о планах Клинтон финансировать группы противников Трампа

rbc 12:04:00 CEST

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