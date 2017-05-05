Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в закон "Об образовании" об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам", который обеспечит продолжение развития инклюзивного образования в Украине, сообщается на официальном сайте главы государства в пятницу. interfax-ua-ru 11:37:00 CEST