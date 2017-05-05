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5 Май 2017 г.

Порошенко внес в Раду законопроект о развитии инклюзивного образования

Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в закон "Об образовании" об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам", который обеспечит продолжение развития инклюзивного образования в Украине, сообщается на официальном сайте главы государства в пятницу.

interfax-ua-ru 11:37:00 CEST

Порошенко просит Раду разрешить особым детям учиться в обычных школах

obozrevatel 12:02:00 CEST

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