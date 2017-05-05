Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Выезд из Москвы в область будет осложнен в преддверии вторых майских праздников и в связи с открытием дачного сезона. Об этом сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). "4 и 5 мая движение на вылетных магистралях по направлению в область будет осложнено. interfax-ru 5:21:00 CEST