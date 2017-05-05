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5 Май 2017 г.
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Москвичей предупредили о трудностях с выездом из города в преддверии праздников
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Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Выезд из Москвы в область будет осложнен в преддверии вторых майских праздников и в связи с открытием дачного сезона. Об этом сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). "4 и 5 мая движение на вылетных магистралях по направлению в область будет осложнено.
interfax-ru 5:21:00 CEST
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