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5 Май 2017 г.
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Тосканская винодельня решила поставлять в Россию вино Dimon
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Итальянская компания ColleMassari, которой принадлежат два винодельческих хозяйства в Тоскане, намерена выпускать вино Dimon для продажи в России. Как сообщает агентство «Москва» 5 мая, заявку на регистрацию соответствующего бренда подала в Роспатент совладелица ColleMassari Мария Ирис. Копия заявки имеется в распоряжении агентства.
fontanka 9:48:00 CEST
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