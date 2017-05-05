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5 Май 2017 г.

Тосканская винодельня решила поставлять в Россию вино Dimon

Итальянская компания ColleMassari, которой принадлежат два винодельческих хозяйства в Тоскане, намерена выпускать вино Dimon для продажи в России. Как сообщает агентство «Москва» 5 мая, заявку на регистрацию соответствующего бренда подала в Роспатент совладелица ColleMassari Мария Ирис. Копия заявки имеется в распоряжении агентства.

fontanka 9:48:00 CEST

Тосканская винодельня собирается продавать в России вино Dimon

newsru 11:56:00 CEST

В Россию задумали поставлять тосканское вино Dimon

lenta 12:20:00 CEST

11:13 На российских прилавках появится вино Dimon corner

fedpress 10:45:00 CEST

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