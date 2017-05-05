Итальянская компания ColleMassari, которой принадлежат два винодельческих хозяйства в Тоскане, намерена выпускать вино Dimon для продажи в России. Как сообщает агентство «Москва» 5 мая, заявку на регистрацию соответствующего бренда подала в Роспатент совладелица ColleMassari Мария Ирис. Копия заявки имеется в распоряжении агентства. fontanka 9:48:00 CEST