Полиция Москвы начала проверять членов прокремлёвского радикального движения SERB после нападения на оппозиционера Алексея Навального, сообщает РБК. На этой неделе сторонники политика обвинили группировку в причастности к нападению. 27 апреля Навального облили зеленкой у офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве. svobodanews 22:43:00 CEST