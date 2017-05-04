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4 Май 2017 г.
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Полиция начала проверку членов SERB после нападения на Навального
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Полиция Москвы начала проверять членов прокремлёвского радикального движения SERB после нападения на оппозиционера Алексея Навального, сообщает РБК. На этой неделе сторонники политика обвинили группировку в причастности к нападению. 27 апреля Навального облили зеленкой у офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве.
svobodanews 22:43:00 CEST
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