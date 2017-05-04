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4 Май 2017 г.

Полиция начала проверку членов SERB после нападения на Навального

Полиция Москвы начала проверять членов прокремлёвского радикального движения SERB после нападения на оппозиционера Алексея Навального, сообщает РБК. На этой неделе сторонники политика обвинили группировку в причастности к нападению. 27 апреля Навального облили зеленкой у офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве.

svobodanews 22:43:00 CEST

04.05.2017 19:30 : Московская прокуратура подтвердила возбуждение уголовного дела по факту нападения на Алексея Навального

echomsk 18:51:00 CEST

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